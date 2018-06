Trovato in possesso di droga, denunciato

(ANSA) - ROCCABERNARDA (CROTONE), 2 GIU - Era alla guida di un'autovettura in stato di evidente alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti. Un trentottenne è stato denunciato a Roccabernarda dai carabinieri a seguito di un controllo effettuato in contrada Serre Rosse.

L'uomo, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana che era stato nascosto all'interno di un pacchetto di sigarette.

I militari, in seguito, hanno deciso di ampliare il controllo anche all'abitazione del trentottenne trovando altri 11 grammi di marijuana contenuti in un vasetto di vetro.