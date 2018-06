Sequestrato supermercato abusivo

(ANSA) - ROMBIOLO (VIBO VALENTIA), 31 MAG - Un supermercato abusivo ospitato in un capannone utilizzato per lo stoccaggio di materiale ferroso dismesso. A scoprirlo ed a chiuderlo, a Rombiolo, sono stati i carabinieri della locale Stazione insieme ai loro colleghi del Nas di Catanzaro.

Il deposito, che sulla carta risultava dismesso, era in realtà un vero e proprio supermercato "fantasma", privo di qualsiasi autorizzazione, con gli scaffali, le casse, i prodotti per la cosmesi e, soprattutto, prodotti alimentari. Tra l'altro, gli alimenti, della quantità di circa due tonnellate, destinati alla vendita alla clientela, erano in cattivo stato di conservazione e per questo sono stati sequestrati.

Il titolare, un uomo di 44 anni del posto, è stato denunciato per l'apertura arbitraria dell'attività commerciale. Gli sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per 3.000 euro.