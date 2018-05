Prezzi casa in Calabria -3,3%,calo mutui

(ANSA) - CATANZARO, 30 MAG - Scendono i prezzi delle abitazioni in Calabria. A segnalare la variazione del -3,3% è l'agenzia Tecnocasa, che ha presentato il rapporto annuale sull'immobiliare e sul credito della regione a Catanzaro. A determinare la flessione è Reggio Calabria, mentre restano invariati i prezzi in tutte le altre città.

Per quanto concerne i mutui, le famiglie calabresi hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per 135,8 milioni di euro, con una variazione delle erogazioni rispetto all'anno precedente pari a -3,9%. Il motivo dell'acquisto nel 69,4% dei casi ha riguardato l'abitazione principale.

Il focus del rapporto ha riguardato la città di Catanzaro, dove è stata registrata una variazione delle erogazioni dei mutui pari a -11%. Per quanto concerne i prezzi, invece, questi sono rimasti invariati e sottolineano ancora una netta differenza tra la zona Centro, la meno cara della città, e il quartiere Lido, dove un immobile arriva a costare anche 1.900 euro al metro quadrato.