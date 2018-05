Trovato cadavere carbonizzato in un'auto

(ANSA) - SOVERATO (CATANZARO), 28 MAG - Un cadavere carbonizzato è stato trovato all'interno di una vettura in fiamme a Soverato, nel catanzarese. A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato intervenuti dopo la segnalazione di un'auto Fiat Cinquecento in fiamme in via Panoramica.

Una volta spento il rogo, i vigili hanno trovato, sul lato guida, il cadavere di una persona il cui riconoscimento è in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato che hanno avviato le indagini.