Auto investe pedoni, 4 feriti non gravi

(ANSA) - MESORACA (CROTONE), 28 MAG - Quattro persone sono state investite da un'auto e sono rimaste ferite in modo non grave, a Mesoraca. Il fatto è accaduto nella frazione Filippa della cittadina del crotonese dove era in corso la tradizionale fiera organizzata in occasione della festa patronale dedicata al Ss Ecce Homo.

La vettura, con a bordo due venditori ambulanti extracomunitari, per cause in corso di accertamento, ma dovrebbe essersi trattato di un problema ai freni, ha preso velocità in una discesa ripida tra alcune abitazioni ed ha investito i pedoni finendo la propria corsa contro un muro in cemento.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro, che hanno messo in sicurezza il muro pericolante, assieme al personale del servizio di emergenza 118. I feriti sono stati soccorsi e portati nell'ospedale di Crotone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.