Traffico animali protetti, 7 arresti Cc

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 MAG - Dalle prime ore di oggi, in provincia di Reggio Calabria i Carabinieri forestali del Raggruppamento Cites stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone accusate di appartenere ad un'organizzazione dedita alla cattura ed al commercio, sul territorio nazionale e all'estero, di avifauna selvatica protetta dalla Convenzione di Berna.

A carico di un'ottava persona, inoltre, é stato eseguito un obbligo di dimora.

Dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, é emerso che i destinatari del provvedimento, bracconieri dediti alla cattura indiscriminata di migliaia di volatili in aree boschive della Calabria, avevano organizzato una filiera illegale per il libero commercio degli esemplari vivi, venduti in Italia e all'estero, sviluppando anche autonomi canali di distribuzione di uccellagione morta destinata ai ristoranti del Nord Italia.