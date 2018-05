Bernalda: discarica abusiva, tre denunce

(ANSA) - BERNALDA (MATERA), 25 MAG - Due operai romeni e il legale rappresentante di una ditta con sede in Calabria sono stati denunciati dai Carabinieri Forestale per aver abbandonato materiale inerte nelle campagne di Bernalda (Matera). Il materiale proveniva da lavori edili di ristrutturazione di un fabbricato situato in paese.