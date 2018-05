Prociv Calabria premiata a Fourm Pa

(ANSA) - CATANZARO, 23 MAG - La Protezione civile della Regione Calabria ha ricevuto il premio per il "miglior progetto per l'ambito Ambiente, energia, capitale naturale" al #ForumPA 2018, il Forum della Pubblica amministrazione in corso a Roma al convention center la Nuvola di Fuksas. Al premio concorrevano oltre 1000 progetti. "Sono stati premiati sul panorama nazionale - è scritto in una nota della Protezione civile calabrese - tanti sforzi e tante battaglie condotte con sacrificio negli ultimi due anni dalla nascita della nuova Protezione civile regionale".

In particolare è stato premiato l'innovativo Sistema informativo integrato di gestione della Protezione civile Regione Calabria che comprende, tra vari applicativi innovativi, anche l'App EasyAlert - progetto finanziato dal Por Calabria 2014-2020. L'App consente la segnalazione, la gestione ed il monitoraggio in tempo reale delle calamità in corso in Calabria collegata con la sala operativa regionale attiva 24h su 24h 365 giorni all'anno.