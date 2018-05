Gratta e vinci, 500 mila euro a Limbadi

(ANSA) - LIMBADI (VIBO VALENTIA), 22 MAG - Il "Miliardario" di Gratta e vinci premia la Calabria. Una vincita pari a 500 mila euro è stata infatti realizzata a Limbadi grazie ad un tagliando acquistato nel punto vendita di Giovanni Mazzitelli in corso Umberto I.

"Quando ho saputo che qualcuno ha avuto la fortuna di acquistare un biglietto vincente nel mio punto vendita - afferma Mazzitelli - ho pensato che si trattasse di uno scherzo. Invece è tutto vero: sono contento per chi ha vinto, ma anche per il fatto di aver contribuito alla felicità di una o più persone.

Spero che si tratti di un cliente abituale. Al suo posto, per prima cosa regalerei una bella somma ai miei nipoti, poi farei un po' di beneficenza e, naturalmente, una bella vacanza. Meglio se in Italia perché ho paura di volare".

Da inizio anno Gratta e vinci ha distribuito in Calabria vincite per oltre 61 milioni di euro con un incremento del 2% rispetto stesso periodo 2017.