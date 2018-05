Auto contro muro,morto un venticinquenne

(ANSA) - ROMBIOLO (VIBO VALENTIA), 22 MAG - Un giovane, Antonio Arena, di 25 anni, è morto sul colpo in un incidente stradale avvenuto nella notte a Rombiolo. La vittima, residente nella frazione Pernocari del comune del Vibonese, era alla guida della propria automobili e stava facendo rientro a casa quando, per cause che sono in corso di accertamento, all'altezza del bivio per Mesiano, ha perso il controllo della vettura andando ad impattare contro un muro di protezione. L'auto si è ribaltata più volte. Il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. A fare scattare l'allarme è stato un automobilista in transito. Sul posto sono giunti i soccorsi ma il giovane era deceduto.