Arrestato pregiudicato, aveva marijuana

(ANSA) - ZUNGRI (VIBO VALENTIA), 19 MAG - I carabinieri del Norm di Tropea, durante un servizio di controllo lungo la strada provinciale 17, notavano un'automobile procedere a forte velocità. I militari, pertanto, si sono messi all'inseguimento della vettura, il conducente della quale ha continuato la sua corsa per oltre un chilometro fino a quando non é stato raggiunto a Zungri. L'uomo é stato identificato per il pluripregiudicato Domenico Nazionale, di 32 anni, che ha dichiarato di non aver nulla da nascondere, ma é apparso molto agitato. Insospettiti, i carabinieri lo hanno condotto in caserma a Tropea ed hanno poi proceduto alla perquisizione dell'automobile. I militari hanno scoperto così che all'interno della vettura erano nascosti cinque sacchetti contenenti marijuana, per un peso complessivo di 600 grammi. Nazionale é stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, é stato portato nel carcere di Vibo Valentia.