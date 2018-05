TH Resorts gestirà ex Valtur Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAG - TH Resorts ha ottenuto da Italia turismo la gestione del villaggio ex Valtur di Simeri Crichi, in Calabria. "Siamo contenti - ha sostenuto il presidente di TH Resorts Graziano Debellini - di essere stati scelti da Italia Turismo per gestire il villaggio di Simeri, un altro tassello della storia del turismo italiano che entra nel portfolio di TH Resorts. Questa nuova acquisizione ci conferma nei nostri sforzi e ci sprona a continuare con impegno per essere pronti a riaprire il villaggio già a fine giugno; siamo felici di fare un sacrificio importante per garantire continuità e occupazione ad un resort storico della costa calabra". L'intesa raggiunta, riferisce una nota, permetterà l'apertura già dalla stagione estiva 2018 del villaggio, che si compone di 265 camere, immerse in uno splendido giardino di ulivi secolari. Il complesso, dotato di centro benessere, piscina e numerose aree dedicate allo sport, si adagia su lunghissime distese di spiagge bagnate da un mare cristallino.