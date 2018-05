Polizia sequestra autolavaggio a Palmi

(ANSA) - PALMI (REGGIO CALABRIA), 17 MAG - La Polizia di Stato ha sequestrato a Palmi un autolavaggio dopo che é stato accertato che l'impianto era privo di autorizzazione per lo smaltimento delle acque reflue industriali. Al titolare dello stesso autolavaggio, inoltre, é stata elevata una sanzione amministrativa di novemila euro perché avrebbe impiegato personale in modo irregolare.

Il sequestro dell'autolavaggio, secondo quanto riferisce un comunicato della Questura di Reggio Calabria, é stato eseguito nell'ambito dei servizi predisposti nel "Focus 'ndrangheta area tirrenica" e, in particolare, di un'intensa attività finalizzata al contrasto del lavoro nero e al controllo delle attività commerciali.