Incendio sterpaglie, lambite alcune case

(ANSA) - GIRIFALCO (CATANZARO), 17 MAG - Una squadra del distaccamento volontario di Girifalco dei vigili del fuoco è intervenuta per un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea sviluppatosi in prossimità del centro storico "Borg@rte", da qualche anno teatro di manifestazioni artistico-culturali promosse dal Comune.

L'incendio, propagatosi velocemente, ha lambito alcune abitazioni rendendo inoltre necessario l'evacuazione di un casolare adibito ad ovile.

"L'intervento tempestivo del personale volontario - riferiscono i vigili del fuoco in un comunicato - ha consentito la messa in sicurezza degli animali e lo spegnimento dell'incendio. Paura tra gli abitanti, ma non si registrano danni a persone".