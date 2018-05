Droga:operazione carabinieri, 21 arresti

(ANSA) - CROTONE, 15 MAG - I carabinieri di Crotone hanno condotto un'operazione per l'esecuzione, in vari comuni della provincia e nelle case circondariali di Catanzaro e Cosenza, con notifiche del provvedimento restrittivo a persone già detenute, un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catanzaro, su richiesta della Dda, nei confronti di 21 persone. I destinatari dei provvedimenti sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illecite di droga e ricettazione. Oggetto di quest'ultimo reato un giubbotto antiproiettile provento di furto a danni di un istituto di vigilanza di Corigliano Calabro.