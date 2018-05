Approda a Cosenza mostra Van Gogh Alive

(ANSA) - COSENZA, 15 MAG - "Il meraviglioso viaggio nel quale conduce la mostra internazionale Van Gogh Alive -The experience approda nella città di Cosenza, al Museo multimediale di piazza Bilotti, in uno spazio altamente immersivo che consente di godere appieno di un percorso artistico vissuto in una forma tecnologica emozionale di qualità". Lo ha detto Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza e delegato Anci all'Urbanistica, che, insieme al suo vice e assessore alla Cultura Jole Santelli, ha partecipato alla preview dedicata alla stampa prima dell'inaugurazione al pubblico.

"Il Museo multimediale di piazza Bilotti - é detto in un comunicato - è l'unica struttura permanente di genere innovativo presente nel Meridione e in Italia dove si incontrano cultura e tecnologia". "Ci inorgoglisce - ha aggiunto Occhiuto - essere presenti nella traiettoria culturale di respiro internazionale che tale esposizione sta seguendo, offrendo all'area urbana ed al territorio regionale e meridionale l'opportunità di fruire di tanta bellezza".