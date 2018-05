Calabria protagonista a OpenCoesione

(ANSA) - CATANZARO, 9 MAG - La Calabria protagonista della Top Ten 2017-2018 di A Scuola di OpenCoesione con ben tre team, di cui due direttamente sul podio. La Commissione di valutazione della quinta edizione di Asoc, il percorso di didattica sperimentale su open data, data journalism e monitoraggio civico sui finanziamenti pubblici che quest'anno ha coinvolto 144 classi su scala nazionale ha decretato quale vincitore del secondo premio #ASOC1718 il team Freedam alla quarta E del liceo scientifico 'Zaleuco' di Locri. A seguire, sempre sul podio, il team Lost Flight, dell'Itt 'Mario Ciliberto' di Crotone. Ottimo risultato nella classifica dei migliori lavori di ricerca per un altro team calabrese: settimo posto per Union is our Force, del Liceo linguistico 'Pietro Metastasio di Scalea. L'ufficializzazione dei risultati è avvenuta nel corso degli appuntamenti a Limbadi, Locri e Cosenza organizzati in concomitanza con la Festa dell'Europa in chiusura del ciclo di incontri promosso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.