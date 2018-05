"Cuffia" contro caduta capelli da chemio

(ANSA) - COSENZA, 8 MAG - "Grazie alle donazioni della città mettiamo a disposizione questo macchinario, unico in Calabria, che evitare la caduta dei capelli alle donne sottoposte a chemioterapia". Lo ha detto Virginia Liguori, presidente di Oncorosa, l'associazione cosentina che offre assistenza ai malati oncologici, parlando con i giornalisti, a margine della consegna al reparto oncologico dell'ospedale Annunziata del macchinario "DigniLife". Si tratta di una speciale cuffia che agisce sul cuoio capelluto con un effetto refrigerante e contenitivo della perdita dei capelli, per un trattamento che dura 90 minuti. "Vogliamo ringraziare i nostri donatori - ha aggiunto - perché grazie alla loro generosità, in poco tempo abbiamo raccolto 40mila euro necessari per l'acquisto". "E' il miglior prodotto possibile - ha detto Serafino Conforti direttore del reparto - con una efficacia rilevante. Ovviamente non tutte le pazienti rispondono allo stesso modo, e abbiamo messo insieme un'equipe che individua il caso che risponde bene".