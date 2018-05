Premio McDonald's a catanzarese

(ANSA) - CATANZARO, 7 MAG - E' andato al catanzarese Pierluigi Monteverdi il Golden Arch Award,il premio destinato ai migliori franchisee McDonald's a livello globale. Licenziatario di 6 ristoranti nelle province di Catanzaro e Crotone, ha ricevuto il riconoscimento a Orlando, in Florida. Monteverdi, legato a McDonald's dal 2000, ha rivestito diversi ruoli di rappresentanza ed è stato, dal 2013 al 2017, presidente della Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald. Il premio Golden Arch, è scritto in una nota, è il più alto riconoscimento per un licenziatario e viene assegnato ogni anno a non più di 40 franchisee in tutto il mondo. "Sono estremamente orgoglioso di questo riconoscimento - ha detto Monteverdi - frutto dell'impegno delle persone che ogni giorno lavorano insieme a me". Tra le iniziative a supporto del territorio, McDonald's si è occupata della ristrutturazione dell'area accoglienza del reparto di Oncologia pediatrica dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Tra Catanzaro e Crotone McDonald's occupa 280 persone.