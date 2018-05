Oliver Stone al Magna Graecia Film Fest

(ANSA) - CATANZARO, 7 MAG - Sarà il regista statunitense Oliver Stone l'ospite d'onore della quindicesima edizione del Magna Graecia Film Festival in programma a Catanzaro dal 28 luglio al 5 agosto prossimi.

La kermesse cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte oltre alla presenza del cineasta due volte premio Oscar, proporrà tanti altri ospiti assieme a proiezioni, dibattiti, live musicali, presentazioni di libri ed eventi collaterali che animeranno la location del porto marinaro del capoluogo calabrese. Classe 1946, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore, Oliver Stone ha diretto oltre venti film, vincendo tre Premi Oscar - due come Miglior regista, per Platoon e Nato il quattro luglio e una per la Miglior sceneggiatura non originale, per Fuga di mezzanotte. Ha inoltre vinto quattro Golden Globe, l'Orso d'Argento per la Miglior regia al Festival di Berlino per Platoon, il Leone d'Argento a Venezia per Natural Born Killers.