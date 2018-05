Studenti intossicati, sospeso fornitore

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 5 MAG - I carabinieri della Stazione di Vibo Valentia, insieme a quelli del Nas di Catanzaro e al personale dell'Asp di Vibo, hanno effettuato un controllo nell'esercizio commerciale che aveva fornito all'istituto "Capialbi" dove, il 24 aprile scorso, diversi studenti e alcuni tra operatori scolastici e docenti avevano dovuto ricorrere alle cure in ospedale per un'intossicazione. Dall'accertamento sarebbero emerse gravi carenze igienico-strutturali che hanno portato alla sospensione immediata dell'attività di ristorazione con la chiusura della cucina e del deposito alimentare.

A dare impulso ai controlli è stata la denuncia sporta in caserma dai genitori dei ragazzi.