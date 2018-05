Ferrovie: riapre galleria Paola-Cosenza

(ANSA) - PAOLA (COSENZA), 4 MAG - Il Procuratore della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni, ha disposto il dissequestro della galleria Santomarco disposto dopo il deragliamento del 6 dicembre scorso in cui rimasero lievemente ferite tre persone. I lavori di ripristino della galleria si sono conclusi la scorsa settimana. Nei giorni scorsi c'erano stati gli ultimi sopralluoghi del consulente nominato dalla Procura di Paola insieme ai periti di Rete Ferroviaria Italiana.

Secondo quanto riferito, con un comunicato, da Rfi, la galleria sarà riaperta al transito dei treni domenica prossima, 6 maggio.

La stessa Rfi, nella nota, comunica che "la riapertura della linea arriva al termine dei lavori di ripristino e di messa in sicurezza eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana, iniziati il 28 marzo e conclusi il 28 aprile scorso. Sono stati oltre 150 tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici che hanno lavorato rispettando un cronoprogramma serrato, sette giorni su sette, con turni sulle 24 ore, per ripristinare i binari danneggiati".