Anziani e assistenza,lavoro per 100 mila

(ANSA) - CATANZARO, 4 MAG - Sono almeno centomila le nuove opportunità di lavoro che, in base a dati demografici attuali e previsionali, potrebbero scaturire in Calabria da una moderna programmazione per un welfare delle cure territoriali. É quanto emerge dai risultati del progetto "Home Care Premium" condotto dall'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e cofinanziato dall'Inps.

I risultati dell'iniziativa sperimentale, partita nel 2013 e che ha riguardato 140 assistiti, sono stati illustrati nel volume "Una buona pratica di cura della non autosufficienza" curato dal responsabile del progetto, il sociologo Franco Caccia, e che è stato presentato oggi alla Cittadella regionale su iniziativa di Federsanità Anci e Asp. Il testo, corredato da un ricco apparato fotografico, propone i contenuti, le metodologie e gli esiti del progetto di cura realizzato nel territorio del distretto socio-sanitario di Catanzaro e che ha interessato oltre 400 famiglie beneficiarie.