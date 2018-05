Sequestrati 450 kg materiale esplodente

(ANSA) - CROTONE, 2 MAG - Personale della Squadra mobile, insieme al Nucleo regionale artificieri di Catanzaro, ha arrestato M.D., di 30 anni, e C.T. (34), per violazioni della normativa in materia di esplosivi. In particolare, M.D. al momento dell'intervento, effettuato a Le Castella di Isola Capo Rizzuto, è stato trovato all'interno di un edificio che gli agenti hanno poi accertato essere stato adibito a deposito-laboratorio clandestino di materiale esplodente. In un ambiente adibito anche a dormitorio, la polizia ha trovato oltre 450 chili di materiale esplodente, una una dei quali custoditi sotto un letto matrimoniale. C.T., invece, è stato bloccato in località "Corazzo" di Scandale per detenzione, porto illegale in luogo pubblico e omessa denuncia di materiale esplodente. L'uomo è stato trovato con sei manufatti esplosivi di genere pirotecnico con potenziale elevato che si apprestava a far brillare mediante 4 "mortai".