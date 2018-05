Quindicenne si allontana da casa,trovato

(ANSA) - CASTELSILANO (CROTONE), 2 MAG - Un quindicenne che ieri pomeriggio si era allontanato da casa in pigiama e ciabatte è stato ritrovato dopo alcune ore di ricerche dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Sono stati i genitori a dare l'allarme.

Sono così intervenuti i carabinieri dalla Compagnia di Petilia Policastro e quelli della Stazione Carabinieri Forestali di Savelli, insieme ai vigili del fuoco di Crotone e di San Giovanni in Fiore. In serata il ragazzo è stato trovato in una zona impervia in località "Carcarelle" di Caccuri, a circa cinque chilometri dal luogo della scomparsa. Il minore, che quando è stato trovato era in buone condizioni, è stato affidato ai genitori.