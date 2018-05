In auto con arnesi da scasso, arrestato

(ANSA) - SIDERNO (REGGIO CALABRIA), 1 MAG - Doveva essere ai ai domiciliari a Reggio Calabria, ma è stato sorpreso lontano da casa alla guida di un'auto con a bordo altri due connazionali e all'interno della quale sono state trovate alcune chiavi, un piede di porco, grimaldelli e altri arnesi. Un cittadino romeno è stato arrestato in flagranza a Reggio Calabria per evasione dalla Polizia stradale. Il conducente della vettura e gli altri due occupanti, uno dei quali con precedenti specifici, a seguito della perquisizione personale e veicolare, sono stati anche denunciati per possesso ingiustificato di utensili atti allo scasso.

L'uomo, durante il controllo da parte degli agenti, è risultato sprovvisto di patente di guida e di qualsiasi altro documento idoneo all'identificazione. Inoltre, ha tentato di eludere il controllo fornendo false generalità ma i controlli hanno consentito di accertare a suo carico, e di uno dei passeggeri, numerosi precedenti di polizia tra i quali furto e ricettazione.