Furti in farmacia,preso il responsabile

(ANSA) - LONGOBUCCO (COSENZA), 1 MAG - I carabinieri hanno arrestato a Longobucco un cinquantaquattrenne con l'accusa di furto. L'uomo è stato sorpreso in flagranza dai militari, che si erano appostati nell'esercizio dopo l'orario di chiusura, mentre prelevava l'incasso della giornata, circa 40 euro. A insospettire il titolare della farmacia, che si era rivolto all'Arma, erano stati alcuni continui ammanchi di cassa. Durante una perquisizione in casa dell'arrestato i militari hanno trovato circa 1.500 euro che ritengono rappresentino il provento di altri furti perpetrati ai danni dello stesso esercizio.

Indagini ulteriori sono in corso per cercare di capire se l'uomo possedesse una copia delle chiavi della farmacia.