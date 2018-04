Più controlli forze ordine a Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 30 APR - In occasione della ricorrenza della Festa del Lavoro, il questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi ha disposto l'intensificazione di tutti i servizi info-investigativi e di controllo del territorio. Sono state pianificate misure per garantire la sicurezza, il rispetto della legalità e vanificare tentativi di strumentalizzazione ad opera di gruppi estremisti. In quest'ottica è stato dato impulso all'attività della Digos per individuare eventuali gruppi pericolosi per l'ordine pubblico. Grassi ha emanato un'ordinanza a tutti i componenti delle forze di polizia richiamando gli aspetti principali del dispositivo. Incrementata l'attività di controllo del territorio, specie nelle aree più affollate, per il contrasto di furti e rapine in abitazioni o negli esercizi commerciali. Controlli anche all'aeroporto, alle stazioni ferroviarie e ai porti. Per Intensificati i controlli degli obiettivi istituzionali e di Governo, delle strutture giudiziarie, dei musei e dei luoghi di interesse turistico.