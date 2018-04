Due auto si ribaltano su A2, 4 feriti

(ANSA) - ROSARNO (REGGIO CALABRIA), 30 APR - Quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente avvenuto nella serata di ieri sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nel territorio del comune di Rosarno. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia stradale che hanno constatato il ribaltamento di due autovetture, una Opel Zafira occupata da una 22enne di Cinquefrondi e di una 23enne di Polistena, e un'auto Fiat Panda, occupata due giovani di San Giorgio Morgeto. Le due donne sono apparse subito le più gravi. I feriti sono stati soccorsi da quattro ambulanze del 118 che li hanno trasportati nell'ospedale di Polistena dove la ragazza di 22 anni è stata giudicata in prognosi riservata, mentre per gli altri hanno riportano lesioni giudicate guaribili da 7 a 20 giorni. La ragazza in gravi condizioni è stata trasferita stamani negli Ospedali Riuniti di Reggio dove è stata confermata la prognosi riservata.