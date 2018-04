Cagnolini salvati da incendio sterpaglie

(ANSA) - CROTONE, 30 APR - Erano intervenuti per spegnere un incendio di sterpaglie ma, tra la vegetazione in fiamme, hanno trovato e soccorso quattro cagnolini abbandonati che rischiavano di finire arsi vivi. E' successo a Le Castella di Isola Capo Rizzuto dove una asquadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, durante le operazioni di spegnimento, ha individuato i cuccioli riuscendo a metterli in salvo.

I cagnolini, tutti di poche settimane di vita, probabilmente strappati alla loro madre e abbandonati in campagna, sono stati immediatamente recuperati dall'area interessata dall'incendio e, dopo essere stati bagnati, sono stati sottoposti alle prime cure. Successivamente i vigili intervenuti hanno contattato il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone ai cui specialisti i cuccioli sono stati affidati in vista di una futura adozione.