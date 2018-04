Truffa in vendita online,due denunciati

(ANSA) - MONTALTO UFFUGO (COSENZA), 29 APR - Avevano messo in vendita online dei tappetini morbidi da palestra "Tatami" ma dopo essersi fatti fare un bonifico, per un totale di 1.500 euro da un trentenne di Montalto Uffugo, hanno intascato e sono spariti facendo perdere le loro tracce. Due persone un trentenne di Mantova e una cinquantaseienne di Montecatini Terme (Pistoia) sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Rende per truffa.

I militari hanno accertato che i due, dopo avere inserito l'annuncio su un noto sito di compravendita online, i due non hanno ottemperato all'impegno di consegnare il materiale alla vittima del raggiro che, dopo avere pagato quanto pattuito, ha tentato, senza riuscirci, di mettersi in contatto con loro.