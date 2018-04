Scontro frontale sulla Ss 106, un morto

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 28 APR - Una persona, della quale non sono state rese note le generalità, è morta in uno scontro frontale tra due auto avvenuto, per cause che sono in corso di accertamento, sulla strada statale 106 all'altezza del bivio di "Le Castella" nel territorio di Isola Capo Rizzuto.

Altre due persone, che erano a bordo delle vetture coinvolte, sono rimaste ferite.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso del servizio di emergenza 118 e una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone. Presenti anche carabinieri e polizia stradale. Il traffico è stato interrotto in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni soccorso. Disagi per gli automobilisti in transito.