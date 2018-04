Esercitazione Vigili del fuoco Crotone

(ANSA) - CROTONE, 28 APR - Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone ha organizzato una serie di esercitazioni in ambiente, simulando un incidente in zona impervia, con il recupero ed il trattamento della persona ferita, utilizzando tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) e Tpss (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario)".

"Nelle stesse uscite, inoltre - é detto in un comunicato - si è curata anche la parte comunicativa con l'utilizzo di apparati radio in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Queste attività sono necessarie per migliorare e ridurre i tempi di intervento, rendendo il servizio sempre più efficiente per la popolazione".