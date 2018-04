Mutui, media rimborsi è 17 anni e 2 mesi

(ANSA) - CATANZARO, 27 APR - E' di 17 anni e due mesi, in Calabria, la media necessaria ad una famiglia o chi aspira a comprarsi un'abitazione, per restituire alla propria banca il capitale richiesto per il mutuo prima casa. Lo rileva uno studio di Facile.it e Mutui.it considerando che oggi le famiglie, al netto degli interessi, cercano di destinare alle rate del mutuo circa il 25% del reddito annuale.

Nello studio - che vede il dato regionale poco al di sotto della media nazionale (17 anni e 10 mesi) - si mette in evidenza che il dato risulta in diminuzione rispetto al 2013, periodo preso in considerazione per un'analoga ricerca, quando invece servivano 17 anni e 11 mesi. A determinare questa differenza è stato da un lato l'aumento del reddito a disposizione delle famiglie calabresi, dall'altro la stabilità degli importi medi richiesti dagli aspiranti mutuatari, che sono rimasti sostanzialmente invariati nel corso dei 4 anni arrivando, nel 2017, a 104.298 euro.