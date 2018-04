In Calabria ascensore ogni 171 abitanti

(ANSA) - CATANZARO, 27 APR - La Calabria, con un edificio con ascensore ogni 171 abitanti, si classifica al 17mo posto fra le regioni per densità di ascensori e al 13mo per numero assoluto con 11.515 immobili che hanno almeno un impianto. È quanto emerge da un'analisi di thyssenkrupp Elevator Italia, azienda specializzata in ascensori e scale mobili. La provincia di Reggio si colloca al 28mo posto in Italia e al primo in regione per presenza di ascensori (un edificio con ascensore ogni 121 abitanti). Al secondo posto la provincia di Cosenza (1/186 cittadini, 76ma) ed a seguire Catanzaro (1/209 abitanti, 82ma), Vibo Valentia (1/237 abitanti, 96ma) e Crotone (1/260 abitanti, 102ma). "Dalle nostre analisi - afferma Luigi Maggioni, amministratore delegato di thyssenkrupp Elevator Italia - in Calabria, gli impianti presenti nei circa 11.515 edifici con ascensori sono utilizzati da 800 mila persone e richiedono mediamente poco più di 5 interventi all'anno".