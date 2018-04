Distrutto bosco, denunciato proprietario

(ANSA) - CRUCOLI (CROTONE), 27 APR - I carabinieri forestali hanno scoperto la distruzione di un bosco in località Pittaffo, nel comune di Crucoli. Nel corso di un controllo, i militari hanno accertato il taglio a raso di tutta la macchia mediterranea radicata in un terreno di proprietà privata, raggiungibile da una via sterrata con accesso dalla strada statale 106. La vegetazione arborea ed arbustiva era costituita da alberi di roverella e leccio, frammisti a lentisco, ulivo selvatico, pero selvatico e altre specie meno rappresentate. In alcuni punti erano ancora presenti i resti della vegetazione legnosa, parzialmente distrutti dal fuoco. Erano evidenti anche alcune ceppaie degli alberi estirpati. Dagli accertamenti è emerso che il proprietario del bosco, un uomo del Rossanese di 43 anni, non aveva alcuna autorizzazione per le lavorazioni effettuate. L'uomo è stato denunciato e l'area sequestrata.