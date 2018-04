Maltrattamenti e lesioni moglie,arresto

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 26 APR - I carabinieri hanno arrestato a Petilia Policastro un meccanico di 43 anni, di cui non sono state rese note le generalità, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della moglie.

I militari della Compagnia di Petilia hanno sorpreso l'uomo mentre aggrediva la moglie dopo averla colpita ripetutamente con un bastone nel corso di una lite per futili motivi, causandole lesioni per le quali la donna ha dovuto farsi medicare dal personale sanitario intervenuto sul posto.

L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in un luogo diverso dal proprio domicilio.