Al via restyling Rfi stazione di Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 26 APR - Interventi di rinnovo e riqualificazione sono stati avviati da Rete Ferroviaria Italiana nella stazione di Cosenza per conferire alla struttura "non solo un aspetto più gradevole e armonioso, ma anche una migliore vivibilità degli ambienti e fruizione dei servizi". In particolare i marciapiedi saranno innalzati a 55 centimetri per consentire un più agevole accesso ai treni e sulle banchine saranno attivi ascensori per facilitare lo spostamento alle persone a ridotta mobilità. Previsto il rinnovo del sistema di informazioni con nuovi monitor e teleindicatori e l'installazione di un moderno impianto di illuminazione. Il fabbricato sarà ristrutturato, saranno rinnovati i servizi igienici, le pensiline, il sottopassaggio e la segnaletica fissa; sarà realizzato un impianto di videosorveglianza e, per garantire l'accesso ai treni ai soli passeggeri, installati appositi tornelli. Infine sarà messo a disposizione l'accesso gratuito alla connessione wi-fi. L'investimento complessivo è di 8 milioni di euro.