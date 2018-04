Zenga, metteremo in difficoltà l'Udinese

(ANSA) - CROTONE, 21 APR - "Noi abbiamo le carte per mettere in difficoltà l'Udinese e sono convinto che loro dovranno essere davvero bravi per poter battere il Crotone". E' un Walter Zenga spavaldo quello che parla di come i calabresi si stia approcciando alla trasferta della Dacia Arena. "Il bello del calcio - dice Zenga - è che se hai una bella prestazione devi accantonarla e pensare alla gara successiva. La decisione dei calciatori di venire in ritiro dopo tutta la carica emotiva avuta dalla gara con la Juve è una grande risposta e vuol dire che l'energia di mercoledì sera è stata canalizzata nel verso giusto: ora dobbiamo applicarla in campo. Contro la Juventus volevamo dare risposte a chi ci chiedeva di sudare la maglia - spiega Zenga - ma siamo in un momento delicato e l'ultima cosa a cui penso è la stanchezza. Domenica bisogna essere capaci di fare accadere le cose che abbiamo preparato, essere attenti ai minimi dettagli".