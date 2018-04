(ANSA) - TORINO, 17 APR - Juventus senza Mandzukic a Crotone.

L'attaccante croato è stato fermato dalla gastroenterite e non è stato convocato da Allegri. Fuori per infortunio anche Pjanic, che dovrebbe rientrare con il Napoli; nell'elenco per la trasferta in Calabria c'è invece Bernardeschi.