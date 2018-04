A Catanzaro mostra 'Stampe Calabria'

(ANSA) - CATANZARO, 17 APR - Stampe provenienti da ogni parte d'Italia che raccontano la Calabria. E' l'iter narrativo della mostra allestita all'ex Stac a Catanzaro da Nunzio Lacquaniti "Stampe autentiche della Calabria". Si tratta di una selezione di opere della collezione privata che Lacquaniti possiede e che già da tempo meditava di approntare in una mostra nel capoluogo di regione. "Sono 50 anni - ha spiegato Lacquaniti - che con fatica raccolgo queste stampe e sono tutte esposte a casa mia. É da tempo che avevo l'idea di una mostra ed ho voluto farla a Catanzaro proprio per il suo ruolo di capoluogo". La mostra, divisa in sezioni, raccoglie vedute della Calabria, immagini di Garibaldi e dei mille, la battaglia di Seminara e di Maida. C'è anche una sezione sui costumi tipici antichi. "Si tratta di una raccolta importante - ha sottolineato Vittorio Politano, direttore dell'Accademia delle Belle Arti - perché è una delle poche esistenti per Catanzaro, e poi perché c'è l'uso delle vecchie tecniche incisorie ormai superate".