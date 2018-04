Mezzo chilo di cocaina in casa,arrestato

(ANSA) - CASALI DEL MANCO (COSENZA), 16 APR - Oltre mezzo chilogrammo di cocaina purissima e 78 grammi di hascisc assieme a quasi 45 mila euro in contanti e munizioni per armi da guerra.

É quanto hanno sequestrato a Casali del Manco i carabinieri della Compagnia di Rogliano che hanno arrestato un commerciante di bombole di gas, S.A. di 40 anni.

I militari, coadiuvati dallo Squadrone eliportato Cacciatori, hanno prima controllato il deposito di bombole, dove non è stato trovato nulla, e poi l'abitazione dell'uomo a Casole Bruzio.

S.A., che inizialmente non aveva manifestato segni di nervosismo, quanto i militari sono giunti nell'abitazione ha consegnato, forse sperando di evitare ulteriori approfondimenti, una busta con l'hascisc. La perquisizione è proseguita con l'ausilio di un cane antidroga e ha portato alla scoperta della cocaina e del denaro contante. In un cassetto sono stati trovati anche una cartuccera con 35 colpi traccianti, utilizzabili per diversi tipi di armi da guerra come AK-47 Kalashnikov e MG 42/59.