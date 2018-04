Falegnameria priva permessi, sequestrata

(ANSA) - MESORACA (CROTONE), 13 APR - Una falegnameria in attività in mancanza di iscrizione alla Camera di Commercio e delle prescritte autorizzazioni e nella quale veniva impiegata una persona in nero è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri a Mesoraca.

I militari, in collaborazione con i colleghi del nucleo Ispettorato del lavoro di Crotone, a seguito di un controllo, hanno denunciato il titolare dell'attività, A.M., di 40 anni, per i reati di smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi, violazione delle prescrizioni obbligatorie in materia di lavoro e legislazione sociale. Al titolare dell'attività è stata contestata una sanzione per utilizzo di lavoratori irregolari pari a 12 mila euro. Inoltre gli è stata comminata un'altra multa per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di tutela della salute e sicurezza per oltre 1.400 euro, oltre al sequestro amministrativo dello stabile e delle attrezzature di lavoro. Recuperati anche contributi previdenziali e assistenziali per mille euro.