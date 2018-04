Ovini tra rovine castello, una denuncia

(ANSA) - ARENA (VIBO VALENTIA), 12 APR - Era intento a pascolare i suoi ovini nell'area del castello normanno di Arena.

Un pastore minorenne è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno per pascolo abusivo.

I militari, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso il giovane che stava conducendo gli animali all'interno delle rovine storiche del castello e hanno deciso di intervenire per bloccare il gregge. Il giovane è stato identificato e i capi di bestiame sono stati sottoposti a controlli più approfonditi da parte del personale del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria di Vibo Valentia. All'esito dei controlli gli ovini, in tutto 51, sono stati sottoposti a sequestro sanitario.