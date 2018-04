In calo prezzi case nel primo trimestre

(ANSA) - CATANZARO, 11 APR - Sono scesi dello 0,8%, nei primi tre mesi dell'anno, in Calabria, i prezzi delle case in vendita.

Lo rileva un'analisi di Immobiliare.it secondo cui, invece, "un'oscillazione al contrario positiva, seppur contenuta, riguarda i canoni d'affitto, che a livello regionale aumentano di quasi un punto percentuale (0,9%)".

Il prezzo medio richiesto da chi vende un'abitazione nella regione, a marzo 2018, è stato pari a 1.016 euro al metro quadro, molto meno rispetto alla media nazionale che si attesta invece a 1.895 euro al mq. Cosenza è il capoluogo con l'andamento migliore dei costi richiesti per le compravendite: qui l'oscillazione, a dispetto della media regionale, tocca un incoraggiante +0,9%. In forte perdita, invece, Reggio, dove i prezzi delle case in vendita scendono ancora dell'1,9%. E Reggio è anche la città più economica per chi acquista: 986 euro/mq è il prezzo richiesto, poco più di quanto si chiede a Vibo (990 euro/mq) e decisamente meno dei 1.157 euro della città più cara, Cosenza