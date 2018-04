Gdf scopre 11 lavoratori irregolari

(ANSA) - COSENZA, 11 APR - Undici lavoratori irregolari sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Cosenza in un cantiere e nei locali utilizzati da un'azienda che si occupa di trasporto merci nella zona dell'alto Tirreno cosentino.

La presenza dei lavoratori tutti in "nero" è emersa nel corso dei controlli che i finanzieri hanno svolto accedendo nelle sedi delle due società individuate in precedenti sopralluoghi.

Dall'esame della documentazione è stato rilevato che le aziende non avevano provveduto ad alcuna comunicazione dell'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro.

Le società sottoposte a controllo, alle quali saranno inflitte delle sanzioni pecuniarie, sono state inoltre "diffidate", così come previsto dalla normativa, alla regolarizzazione delle inosservanze riscontrate, entro i termini previsti, con l'assunzione dei lavoratori per almeno 3 mesi.