Polizia: cerimonie in Calabria per Festa

(ANSA) - CATANZARO, 10 APR - É stata celebrata anche in Calabria oggi la Festa della Polizia in occasione del 166/mo anniversario della fondazione del Corpo. Le cerimonie, organizzate dalle cinque Questure calabresi, si sono svolte a Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo valentia, mentre, per quanto riguarda Catanzaro, l'iniziativa si é svolta a Soverato e non nel capoluogo. Gli interventi in cui sono stati illustrati i risultati contro la criminalità comune e organizzata sono stati tenuti dei questori Raffaele Grassi (Reggio Calabria), Amalia Di Ruocco (Catanzaro), Giancarlo Conticchio (Cosenza), Claudio Sanfilippo (Crotone) e Filippo Bonfiglio (Vibo valentia). I cinque questori hanno fatto un excursus dell'attività dei rispettivi uffici nell'ultimo anno, sottolineando "il grande impegno che é stato profuso per assicurare la tranquillità dei cittadini a fronte di una criminalità che si fa sempre più arrogante ed invadente e la presenza dello Stato che si sforza di essere sempre più vicino ai cittadini in ogni circostanza".