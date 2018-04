Incidenti stradali: 4 feriti su Ss 18

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 10 APR - Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto stamattina lungo la statale 18, nel territorio di Gioia Tauro.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili che, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate.

Sul posto le forze dell'ordine ed il personale dell'Anas per la gestione della viabilità.

Il tratto di strada in cui si é verificato l'incidente é provvisoriamente chiuso al traffico, che viene deviato su arterie secondarie.