Volontari riqualificano campetto calcio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 9 APR - Armati di rastrelli, pale e sacchi neri hanno deciso di impegnarsi in prima persona per ripulire da erbacce e rifiuti l'ormai ex campetto di calcio del quartiere Arghillà di Reggio. Protagonisti di una pomeriggio di autentico volontariato i ragazzi della polisportiva coordinata dalla sezione reggina del Centro sportivo italiano nell'ambito del progetto "Lavoro di Squadra" attuato con Macramé e Action Aid.

Ragazze e ragazzi, c'erano anche alcuni giovani di etnia rom e alcuni componenti dell'Azione Cattolica della parrocchia di Santa Caterina, hanno avvertito il bisogno di impegnarsi direttamente per recuperare uno spazio di sport e socialità. "Siamo stanchi e soddisfatti - ha detto Paolo Cicciù, presidente provinciale del Csi Reggio Calabria - e non c'è 'ricompensa' più bella di questa. Insomma, avere fatto squadra è già un bel risultato, ma è solo il punto di partenza".