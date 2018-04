Musica francese al Politeama Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 8 APR - Ha colpito nel segno, conquistando il pubblico presente, al teatro Politeama di Catanzaro, lo spettacolo "Les grands de la musique française", ideato e realizzato dall'Alliance Française, in collaborazione con la Fondazione Politeama. Incosciente, spensierato, abitudinario, gioioso, malinconico e doloroso: l'amore in tutte le sue meravigliose sfaccettature è stato messo in scena con grande maestria. Una formazione speciale e inedita, diretta da Sebastiano Somma, che ha guidato i tanti presenti in un viaggio nella grande musica d'Oltralpe. Da Edith Piaf a Charles Aznavour, da Yves Montand a Johnny Hallyday: autori straordinari e canzoni indimenticabili interpretati dalla cantante Eva Lopez accompagnata da Pino Iodice alla chitarra, Mauro Menegazzi (fisarmonica), Primiano Di Biase (pianoforte), Marco Rovinelli (batteria) e Christian Antinozzi (contrabbasso) e dai maestri di tango Francesco Panei ed Eva Petruzzi. "Una serata magica" per la presidente dell'Alliance Française, Fernanda Tassoni.